Події

10:10 21.02.2025

Поліція та СБУ запобігли теракту на замовлення РФ на Київщині

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Поліція Київщини спільно з СБУ викрила двох зловмисників, які готували на замовлення РФ теракт на території Фастівського району Київської області, повідомляє Національна поліція України.

"Двоє найманців готувалися до вчинення теракту із застосуванням вибухівки на території Фастівського району… Фігуранти через Telegram за грошову винагороду мали виготовити саморобний вибуховий пристрій для подальшого підриву ТЦК та інших органів державної влади", - йдеться в повідомленні Нацполіції на сайті в п'ятницю.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що зловмисники за місцем мешкання на Обухівщині зберігали значну кількість вибухової речовини, яку виготовили самостійно на замовлення спецслужб РФ.

"Під час обшуку із залученням вибухотехніків поліції Київщини у кімнаті, де проживають фігуранти, виявлено та вилучено два кілограми вибухової порошкоподібної речовини, виготовленої із побутових хімічних засобів, вогнегасник, який мав слугувати контейнером, металеві болти та цвяхи, мобільний телефон із перепискою з куратором та аркуш паперу з інструкцією по виготовленню вибухової речовини", - наголошують в поліції.

Обох фігурантів - 27-річного жителя Дніпропетровської області та його ровесницю з Київщини – затримано.

Слідчі за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомили зловмисникам про підозру за фактом готування до вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб, а також незаконного виготовлення вибухових речовин та вибухових пристроїв (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258, ч. 2 ст. 263-1 Кримінального кодексу України).

Теги: #запобігання #теракт

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