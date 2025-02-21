Окупанти обстріляли 12 населених пунктів Запорізької області, є жертва і поранена

Російські війська за добу здійснили 588 обстрілів по 12 населених пунктів Запорізької області, внаслідок чого є жертва і поранена, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Загалом упродовж доби окупанти завдали 588 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області", - написав він у телеграмі.

За словами Федорова, ворог здійснив 22 авіаційних удари по Гуляйполю, Новоандріївці, Малій Токмачці, а 329 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Малокатеринівку, Степногірськ, Павлівку, Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новодарівку.

Також 8 обстрілів із РСЗВ накрили Щербаки, Чарівне та Новодарівку, а 229 артударів завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Крім того, надійшло 10 повідомлень про пошкодження квартир та приватних будинків.

Федоров також додав, що внаслідок ворожого обстрілу Гуляйполя загинув чоловік. А через удар по селу Біленьке жінка отримала поранення.