Адміністрація Трампа передала Україні "покращену" угоду про корисні копалини - ЗМІ

Адміністрація президента США Дональда Трампа надала Україні "покращений" проєкт угоди між країнами про корисні копалини після того, як президент Володимир Зеленський відхилив початкову пропозицію, передає Axios.

Як зазначає видання, цю інформацію підтвердили український та американський чиновники, а також три обізнані джерела.

За словами джерел з обох сторін, цей варіант угоди виглядає більш імовірним.

За даними Axios, кілька помічників Зеленського закликали його підписати оновлену пропозицію, щоб уникнути подальшого зіткнення з Трампом і дозволити йому обґрунтувати подальшу підтримку України з боку США.

"У останньому проєкті відбулося значне покращення, і він відповідає українському законодавству", - зазначило джерело.

Джерело: https://www.axios.com/2025/02/20/us-ukraine-rare-earth-minerals-agreement