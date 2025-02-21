Події

02:33 21.02.2025

Адміністрація Трампа передала Україні "покращену" угоду про корисні копалини - ЗМІ

1 хв читати

Адміністрація президента США Дональда Трампа надала Україні "покращений" проєкт угоди між країнами про корисні копалини після того, як президент Володимир Зеленський відхилив початкову пропозицію, передає Axios.

Як зазначає видання, цю інформацію підтвердили український та американський чиновники, а також три обізнані джерела.

За словами джерел з обох сторін, цей варіант угоди виглядає більш імовірним.

За даними Axios, кілька помічників Зеленського закликали його підписати оновлену пропозицію, щоб уникнути подальшого зіткнення з Трампом і дозволити йому обґрунтувати подальшу підтримку України з боку США.

"У останньому проєкті відбулося значне покращення, і він відповідає українському законодавству", - зазначило джерело.

Джерело: https://www.axios.com/2025/02/20/us-ukraine-rare-earth-minerals-agreement

Теги: #копалини #угода #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:45 24.02.2025
Трамп: головне - зупинити війну, будь то припинення вогню або прямий перехід до угоди

Трамп: головне - зупинити війну, будь то припинення вогню або прямий перехід до угоди

22:23 24.02.2025
США та Україна наближаються до угоди про корисні копалини, вона не передбачає воєнні зобов’язання США

США та Україна наближаються до угоди про корисні копалини, вона не передбачає воєнні зобов’язання США

22:21 24.02.2025
Трамп: ми з Макроном погоджуємось, що Європа повинна взяти на себе центральну роль у забезпеченні довгострокової безпеки України

Трамп: ми з Макроном погоджуємось, що Європа повинна взяти на себе центральну роль у забезпеченні довгострокової безпеки України

22:17 24.02.2025
Трамп: ми повинні мати угоду з Україною щодо критично важливих мінералів, я думаю, ми досягли значного прогресу

Трамп: ми повинні мати угоду з Україною щодо критично важливих мінералів, я думаю, ми досягли значного прогресу

21:18 24.02.2025
Росія не заперечуватиме проти європейських миротворців в Україні, вважає Трамп

Росія не заперечуватиме проти європейських миротворців в Україні, вважає Трамп

18:52 23.02.2025
США очікують підписання угоди про права на українські копалини до кінця тижня

США очікують підписання угоди про права на українські копалини до кінця тижня

18:49 23.02.2025
Угода з США потягне за собою реальний аудит використання надр, і це вже відбувається – Зеленський

Угода з США потягне за собою реальний аудит використання надр, і це вже відбувається – Зеленський

17:23 23.02.2025
Зеленський допускає необхідність ратифікації Радою угоди зі США

Зеленський допускає необхідність ратифікації Радою угоди зі США

17:03 23.02.2025
Зеленський наполягає на наявності гарантій безпеки в угоді з США, бо їх там поки нема

Зеленський наполягає на наявності гарантій безпеки в угоді з США, бо їх там поки нема

11:07 23.02.2025
Бессент про угоду з Україною: США не набуватимуть права власності та не обтяжуватимуть боргами

Бессент про угоду з Україною: США не набуватимуть права власності та не обтяжуватимуть боргами

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський подякував за ухвалений 16-й пакет санкцій проти РФ та обговорив розвиток ОПК з Фон дер Ляєн та Коштою

Зустріч Трампа з Зеленським та підписання угоди про корисні копалини може відбутися цього або наступного тижня

Єврокомісія сподівається відкрити 3 кластери переговорів з Україною щодо вступу в ЄС до липня та решти 3-х до грудня

Шмигаль: Підтримка Генасамблеєю ООН української резолюції – важливий крок для відновлення дії міжнародного права

Кубілюс пропонує розпочати переговори щодо приєднання України до Космічної програми ЄС "Copernicus" та її компонентів

ОСТАННЄ

Рязанський НПЗ у РФ зупинив роботу після ударів дронів – ЗМІ

На покровському напрямку за добу знешкоджено 137 окупантів та 27 од. техніки – Генштаб

Єврокомісари запевнили у відданості справедливому миру для України під час спеціальної зустрічі YES у Києві

Міністерка оборони Литви: якщо ми хочемо бути гарантією безпеки для будь-кого, то повинні займати сильну позицію

Зеленський є законно обраним лідером України, а диктатор - Путін, який залишається при владі 25 років, наголосив Волкер

Торговий режим ЄС з Україною після 5 червня може змінитися - віцепрезидент ЄК

Радбез ООН ухвалив резолюцію США "Шлях до миру" в Україні, правка РФ відхилена

Зеленський і Трюдо обговорили оборонну та фінансову підтримку України

Окупанти вдарили по Дергачах, 2 жінки поранені - Синєгубов

Зеленський і Санчес обговорили ситуацію на фронті, потреби ЗСУ та інвестиції у виробництво дронів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА