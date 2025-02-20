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23:31 20.02.2025

Сибіга: зусилля українських дипломатів щоденно спрямовані на відстоювання інтересів України та досягнення миру

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Сибіга: зусилля українських дипломатів щоденно спрямовані на відстоювання інтересів України та досягнення миру
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга у четвер провів онлайн-нараду із керівниками закордонних дипломатичних установ України, повідомляє пресслужба зовнішньополітичного відомства.

"Міністр підбив підсумки останніх міжнародних візитів українських делегацій до Парижа, Мюнхена, ОАЕ, Туреччини та візиту генерала Кіта Келлога до Києва, а також окреслив цілі та KPI українських дипломатів до кінця лютого та надалі", - сказано в повідомленні.

Сибіга зазначив, що попри геополітичний шторм усі зусилля українських дипломатів щоденно спрямовані на відстоювання національних інтересів України та досягнення всеосяжного, справедливого та тривалого миру.

Він підкреслив, що всі посли мають конкретні задачі в своїх столицях і штаб-квартирах.

Глава МЗС зазначив, що дипломатичний корпус України працює цілодобово, майже як у перші дні та тижні повномасштабного вторгнення, оскільки "цього вимагає ситуація".

Сибіга зазначив, що, попри всі виклики, напередодні третіх роковин російського повномасштабного вторгнення Україна залишається сильною - як на полі бою, так і в дипломатії.

"В основі цієї сили лежить українська єдність всередині країни та міжнародна єдність з нашими партнерами та союзниками. Ми докладаємо максимум зусиль для її збереження та консолідації. Не все в дипломатичній роботі можна розкривати, але на всі сценарії та варіанти розвитку подій маємо розуміння необхідних стратегій і кроків. Зберігаємо віру в Україну та захищаємо наші національні інтереси", - підкреслив міністр.

Теги: #дипломати #нарада #сибіга

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