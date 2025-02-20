У незаконному видобутку мінеральних вод на Закарпатті підозрюється директор санаторію та його заступник

На Закарпатті викрито керівника санаторію та його заступника, які незаконно видобували мінеральні води, повідомив Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, підозрювані систематично незаконно видобували мінеральні води на території лікувально-оздоровчого закладу у Мукачівському районі. Видобуток здійснювали за межами наданої у користування території надр", - йдеться у повідомленні на сайті відомства в четвер.

За інформацією Офісу генпрокурора, за перше півріччя 2024 року вони завдали понад 644 млн грн збитків, протиправно видобувши більше 26 тис кубометрів вуглекислих мінеральних вод, придатних для внутрішнього та зовнішнього лікування, а також для промислового розливу.

За процесуального керівництва Спеціалізованої екологічної прокуратури Закарпатської обласної прокуратури зловмисникам повідомлено про підозру у незаконному видобуванні корисних копалин загальнодержавного значення (ч. 3 ст. 240 КК України).

Наразі обом підозрюваним обрано запобіжні заходи. Директора санаторію взяли під варту в залі суду та визначили розмір застави – 1 млн грн, а також тимчасово відсторонили від займаної посади. Заступника директора також взяли під варту з правом внесення застави.

Водночас правоохоронці перевіряють можливу причетність інших осіб до кримінального правопорушення.