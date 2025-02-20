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13:49 20.02.2025

Україна і міжнародні партнери почали напрацювання рішень для відновлення укриття ЧАЕС – голова Міндовкілля

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Україна і міжнародні партнери почали напрацювання рішень для відновлення укриття ЧАЕС – голова Міндовкілля

Україна вже почала консультації з міжнародними партнерами і донорами для відновлення функціонування Арки НБК над енергоблоком №4 ЧАЕС, повідомила міністр захисту довкілля і природних ресурсів України Світлана Гринчук.

"Ми спільно з нашими будівельниками, науковцями, конструювальниками, спільно з партнерами, які були залучені тоді до зведення арки, вже почали оцінку технічного стану і напрацювання рішень стосовно того, як ми будемо виходити з ситуації, як ми будемо відновлювати ту функцію арки, заради якої вона взагалі будувалася", - сказала вона в ефірі телеканалу "Рада".

Міністр зазначила, що поки що важко сказати скільки часу займе ця робота і скільки вона буде коштувати.

"Це повинна бути капітальна робота, тому що ми всі повинні розуміти, що даний об’єкт має відповідати всім вимогам для того, щоб забезпечувати радіаційну безпеку. Для цього він і будувався, були виконані всі норми. На жаль, тоді не розрахували конструювальники і будівельники, що в нас є сусіди, які можуть атакувати ядерний об’єкт зверху дронами", - зазначила Гринчук.

Як повідомлялося, внаслідок удару російського безпілотника вранці 14 лютого по НБК "Укриття" над енергоблоком №4 ЧАЕС і пожежі, що виникла, пошкоджено цілісність зовнішньої оболонки НБК та обладнання в гаражі технічного обслуговування кранів.

Генеральний директор Міжнародного агентства по атомній енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі 15 лютого заявив, що рівень радіації на об'єкті не змінився, незважаючи на значні пошкодження, що було підтверджено власними вимірюваннями команди МАГАТЕ.

Кабінет міністрів України направив понад 1,5 млрд грн на підтримку в безпечному стані укриття Чорнобильської АЕС.

Теги: #чаес #укриття

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