Понад 44 млрд грн буде спрямовано за закупівлю FPV-дронів, зокрема на оптоволокні

Фото: Міноборони України

Міністерство оборони України представило плани закупівель безпілотних літальних апаратів на 2025 рік.

Як повідомила пресслужба відомства, відповідна презентація відбулася під час зустрічі з представниками спілки «Технологічні сили України» – об’єднання провідних виробників інноваційних зразків озброєння для потреб оборони.

Учасники заходу обговорили питання масштабування виробництва та постачання безпілотних систем для Збройних сил України, а також спрощення бюрократичних процедур, що дозволить оперативніше інтегрувати нові моделі дронів у війська.

«Забезпечити технологічну перевагу над ворогом – це одна з ключових задач на 2025 рік. Якщо минулого року основний фінансовий ресурс був спрямований на закупівлю далекобійних deepstrike, то цього року понад 44 млрд грн сплановано на закупівлю FPV, включно з моделями на оптоволокні», – зазначив директор Департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Канєвський.

Окрему увагу учасники зустрічі приділили скороченню часу доставки дронів від виробництва до бойових підрозділів, а також розширенню кола постачальників і виробників оборонної продукції.