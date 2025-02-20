Події

13:44 20.02.2025

Понад 44 млрд грн буде спрямовано за закупівлю FPV-дронів, зокрема на оптоволокні

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Понад 44 млрд грн буде спрямовано за закупівлю FPV-дронів, зокрема на оптоволокні
Фото: Міноборони України

Міністерство оборони України представило плани закупівель безпілотних літальних апаратів на 2025 рік.

Як повідомила пресслужба відомства, відповідна презентація відбулася під час зустрічі з представниками спілки «Технологічні сили України» – об’єднання провідних виробників інноваційних зразків озброєння для потреб оборони.

Учасники заходу обговорили питання масштабування виробництва та постачання безпілотних систем для Збройних сил України, а також спрощення бюрократичних процедур, що дозволить оперативніше інтегрувати нові моделі дронів у війська.

«Забезпечити технологічну перевагу над ворогом – це одна з ключових задач на 2025 рік. Якщо минулого року основний фінансовий ресурс був спрямований на закупівлю далекобійних deepstrike, то цього року понад 44 млрд грн сплановано на закупівлю FPV, включно з моделями на оптоволокні», – зазначив директор Департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Канєвський.

Окрему увагу учасники зустрічі приділили скороченню часу доставки дронів від виробництва до бойових підрозділів, а також розширенню кола постачальників і виробників оборонної продукції.

Теги: #fpv_дрони #закупівлі

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