GRECO: Україна демонструє подальший прогрес у запобіганні корупції серед парламентаріїв, суддів і прокурорів, але потрібно більше зусиль

Україна задовільно виконала 18 із 31 рекомендації Групи держав Ради Європи проти корупції (GRECO) щодо запобігання корупції серед членів парламенту, суддів і прокурорів. З решти рекомендацій 11 виконано частково, а дві – не виконано.

Така оцінка надана у новому звіті, опублікованому в четвер пресслужбою Ради Європи.

«GRECO продовжує визнавати рішучу прихильність, продемонстровану Україною щодо роботи з протидії корупції в надзвичайно важкий для цієї держави-члена час, під час триваючої агресивної війни Російської Федерації проти України, йдеться у звіті. Країна продовжує функціонувати в умовах воєнного стану, а отже має скоригувати свої пріоритети», - заявляє антикорупційний орган Ради Європи.

В GRECO високо оцінили своєчасне надання Україною інформації, а також повідомлений прогрес, який заслуговує високої оцінки.

«GRECO зафіксувала помітний прогрес у виконанні своїх рекомендацій щодо забезпечення ефективного нагляду за існуючими вимогами до фінансових декларацій; врегулювання взаємодії парламентарів з лобістами; упорядкування процесу призначення суддів та відповідних органів. Прийнято важливе законодавство, призначено членів Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Громадської ради доброчесності», - повідомляють в GRECO.

Разом з тим, дві рекомендації у питанні судового переслідування, які залишаються нереалізованими, стосуються запровадження системи випадкового розподілу справ окремим прокурорам, а також більш точного визначення дисциплінарних проступків, пов’язаних з поведінкою прокурорів та дотриманням етичних норм, а також розширення діапазону доступних дисциплінарних санкцій для забезпечення кращої пропорційності та ефективності.

«GRECO закликає українську владу вжити подальших заходів з метою виконання 13 рекомендацій, які очікують виконання, і доручило голові української делегації надати звіт про прогрес у імплементації рекомендацій, що все ще залишаються невиконаними, до 30 листопада 2025 року», - йдеться у повідомленні.