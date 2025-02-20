Інтерфакс-Україна
Події
10:50 20.02.2025

Мінсоцполітики є реципієнтом двох проєктів з USAID, фінансування по них призупинено

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Мінсоцполітики є реципієнтом двох проєктів з USAID, фінансування по них призупинено

Міністерство соціальної політики України є реципієнтом двох із проєктів, які реалізуються у співпраці з Американським агентством з міжнародного розвитку (USAID).

"Станом на сьогодні Мінсоцполітики є реципієнтом двох із проєктів міжнародної технічної допомоги, які реалізуються за фінансової підтримки уряду Сполучених Штатів Америки через USAID", - йдеться у відповіді Мінсоцполітики на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, йдеться про такі проєкти:

  • "Підтримка цифрової трансформації", метою якого є розширення цифрових можливостей України;
  • "Кібербезпека критично важливої інфраструктури", метою якого є посилення стійкості критичної інфраструктури країни до кібератак.

"На даний час фінансування вищезазначених проектів призупинено. Наразі Мінсоцполітики вивчає вплив рішення щодо призупинення програм, які фінансувалися уряду Сполучених Штатів Америки через USAID, та працює над забезпеченням компенсації витрат на деякі програми за бюджетні кошти, а також частково – за партнерської підтримки, зокрема європейської", - додали у відомстві.

Крім того, у міністерстві заявили, що на постійній основі здійснюють залучення донорів для реалізації проєктів, зокрема у межах Талліннського механізму, який передбачає підтримку проєктів із захисту критичної інфраструктури України, виявлення та блокування шкідливого програмного забезпечення, навчання фахівців, забезпечення супутникового зв'язку та координацію зусиль міжнародних партнерів.

Як повідомлялося, USAID в Україні отримало наказ призупинити фінансування всіх проєктів через розпорядження Держдепартаменту США про зупинення програм допомоги іншим країнам на 90 днів.

Раніше Держдепартамент США оголосив негайну широкомасштабну паузу в наданні іноземної допомоги. Очікується, що Держдепартамент протягом 85 днів з моменту оприлюднення вказівок підготує доповідь, яка супроводжуватиме рекомендації держсекретаря Марко Рубіо президенту Дональду Трампу щодо того, які програми іноземної допомоги продовжувати, а які - припинити. На початку лютого Адміністрація президента США відправила у вимушену відпустку близько сотні співробітників USAID і вивчає можливість реорганізації цієї структури.

7 лютого віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - міністерка юстиції України Ольга Стефанішина заявила, що уже є попередні рішення по джерелам залучення фінансування для перекриття деяких програм, які фінансувалися USAID.

Мінспорту є бенефіціаром одного і реципієнтом двох проєктів, які фінансуються урядом США через USAID. Мінветеранів немає проєктів і програм у співпраці з USAID. Мінцифри не припиняє працювати над цифровими проектами, які були розпочаті в партнерстві з USAID, проте шукає альтернативні джерела фінансування на випадок, якщо програми агентства не будуть відновлені після завершення тримісячного аудиту. Мінкультури є бенефіціаром чотирьох і реципієнтом одного з проєктів і програм, які реалізуються у співпраці з USAID.

Теги: #мінсоцполітики #usaid #проєкти

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