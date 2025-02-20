Сили оборони збили 80 російських БПЛА

У ніч на 20 лютого російські окупанти здійснили комбінований удар ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування по об’єктах критичної інфраструктури на Харківщині, повідомляє пресслужба Повітряних сил Збройних сил України.

"Загалом застосовано до 14 ракет: крилаті – Х-101/Х-55см (пуски із Волгоградської обл.), Калібр/Іскандер-К (із акваторії Чорного моря/Криму); балістичні – Іскандер-М/KN-23 (пуски – Воронезька обл.). Інформація щодо результатів бойової роботи та наслідків ракетного удару не оприлюднюється", – вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Крім того, ворог застосував 161 ударний БПЛА типу "Shahed" та дрони-імітатори інших типів.

"Станом на 10:00 підтверджено збиття 80-ти ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях. 78 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків)", – повідомили у ПС ЗСУ.

До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Одещина та Київщина. На Херсонщині, ударом ворожої керованої авіабомби частково зруйновано під’їзд багатоповерхівки, є постраждалі, тривають рятувальні роботи.