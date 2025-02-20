Росіяни завдали масованих авіаударів по Херсонщині, серед постраждалих - діти

Фото: Офіс генпрокурора

Російські окупанти ввечері в середу, 19 лютого, атакували населені пункти Херсонської області із застосуванням авіації, в результаті чого постраждали 6 людей, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"За даними слідства, 19 лютого 2025 року, орієнтовно з 22:30 по 23:40, військові рф здійснили масовані авіаудари керованими авіаційними бомбами по Херсону та населених пунктах регіону. У Херсоні влучання зафіксовано у центральній частині міста. Наразі відомо про шістьох постраждалих цивільних осіб, серед них – двоє дітей 2011 року народження", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Пошкоджень та руйнувань зазнали цивільні об'єкти, серед яких приватні та багатоквартирні будинки, автостанція, медичний центр тощо.

На місцях подій триває розбір завалів та проводяться пошукові роботи.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).