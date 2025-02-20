На фронті у четвер було 122 бойових зіткнення

122 бойових зіткнення відбулося на всіх фронтах російсько-української війни за минулу добу, повідомляється в телеграм-каналі Генерального штабу України у четвер вранці.

Зокрема, на покровському напрямку українські захисники зупинили 32 штурмові дії російських окупантів, на новопавлівському – 17, у курській області – 14, на торецькому напрямку – 13, на лиманському – 12, на оріхівському - дев’ять. На харківському напрямку ворог п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі українських захисників, на куп’янському і краматорському – по чотири. На сіверському напрямку ворог здійснив спробу йти вперед в районі Верхньокам’янського.

На гуляйпільському і придніпровському напрямках минулої доби ворог активних наступальних дій не проводив. На волинському та поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.