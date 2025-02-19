Макрон проінформував Зеленського про нові домовленості з партнерами

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, який проінформував його щодо нових домовленостей з партнерами.

"Сьогодні ж я говорив із Президентом Макроном – Емманюель поінформував мене про його нові контакти й нові домовленості з партнерами. Дуже важливо підготувати надійні гарантії безпеки", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у середу.

"Це спільна робота партнерів, і ми дуже цінуємо активність кожного лідера", - зазначив президент.