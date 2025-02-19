Інтерфакс-Україна
Події
21:54 19.02.2025

Макрон проінформував Зеленського про нові домовленості з партнерами

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Макрон проінформував Зеленського про нові домовленості з партнерами

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, який проінформував його щодо нових домовленостей з партнерами.

"Сьогодні ж я говорив із Президентом Макроном – Емманюель поінформував мене про його нові контакти й нові домовленості з партнерами. Дуже важливо підготувати надійні гарантії безпеки", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у середу.

"Це спільна робота партнерів, і ми дуже цінуємо активність кожного лідера", - зазначив президент.

 

Теги: #розмова #макрон #зеленський

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