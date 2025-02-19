Інтерфакс-Україна
Події
18:32 19.02.2025

Рютте проінформував Зеленського про обмін думками з Келлогом в НАТО та з лідерами ЄС в Парижі

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Рютте проінформував Зеленського про обмін думками з Келлогом в НАТО та з лідерами ЄС в Парижі

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте поінформував президента України Володимира Зеленського про обмін думками зі спеціальним представником США Кітом Келлогом в НАТО та з лідерами Європейського союзу в Парижі.

Про це він написав у середу на своїй сторінці у соцмережі Х.

«Щойно поінформував президента України Зеленського про хороший обмін (думками) із спеціальним представником США Келлогом в НАТО щодо майбутніх мирних переговорів, з європейцями в Парижі про те, як вони можуть зробити внесок у міцний мир, і про те, як ми можемо зберегти Україну сильною протягом усього часу», - йдеться у дописі.

Теги: #рютте #зеленський #келлог

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