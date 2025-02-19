Україна повернула з окупованих територій ще 15 дітей – Зарівна

В рамках ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути 15 українських дітей, які перебували в окупації, повідомила радник керівника Офісу президента та операційний директор Bring Kids Back UA Дарія Зарівна.

"В рамках ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути 15 українських дітей, які перебували в окупації, а їх родини зазнали переслідувань і тиску. Важлива перемога", - написала вона у телеграм у середу.

Як розповіла Зарівна, серед врятованих – родина, де мати відмовилася отримувати російські документи, через що їй погрожували відібрати дітей та змушували віддати їх до російської школи. Троє 17-річних хлопців втекли після того, як їм вручили повістки до армії РФ, а одного з них окупанти навіть викрали і силоміць доставили у військкомат. Маленький хлопчик у дитсадку зазнавав жорстокого булінгу лише за те, що він українець, а немовляті, народженому під час війни, майже півтора року росіяни відмовляли у медичному догляді, бо мати наполягала на українському свідоцтві. Ще двоє дітей після втрати мами опинилися в російському притулку, де їх готували до всиновлення в російські родини.