Дві людини загинуло через обстріли Херсонщини

Війська РФ обстріляли селища Веселе та Кіндійка (Херсонська обл.), загинуло дві цивільні людини, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у середу.

"Через учорашній російський обстріл Кіндійки загинула місцева жителька. Надійшло повідомлення, що через ворожий удар по селищу смертельні травми дістала 55-річна жінка", - інформував він у Телеграмі.

Раніше він повідомив про загиблу внаслідок удару БПЛА.

"Стало відомо про загибель жительки Херсонщини через удар російського БпЛА. 16 лютого ворог атакував з дрона 57-річну жінку у с. Веселе. Вона дістала поранення, несумісні з життям", - дописав Прокудін.

Очільник ОВА висловив співчуття рідним і близьким загиблих.