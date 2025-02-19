16:42 19.02.2025
Дві людини загинуло через обстріли Херсонщини
Війська РФ обстріляли селища Веселе та Кіндійка (Херсонська обл.), загинуло дві цивільні людини, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у середу.
"Через учорашній російський обстріл Кіндійки загинула місцева жителька. Надійшло повідомлення, що через ворожий удар по селищу смертельні травми дістала 55-річна жінка", - інформував він у Телеграмі.
Раніше він повідомив про загиблу внаслідок удару БПЛА.
"Стало відомо про загибель жительки Херсонщини через удар російського БпЛА. 16 лютого ворог атакував з дрона 57-річну жінку у с. Веселе. Вона дістала поранення, несумісні з життям", - дописав Прокудін.
Очільник ОВА висловив співчуття рідним і близьким загиблих.