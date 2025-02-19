Інтерфакс-Україна
Події
16:11 19.02.2025

Шмигаль після розмови з Туском: Упевнився, що Європа об'єднана як ніколи у підтримці України

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Шмигаль після розмови з Туском: Упевнився, що Європа об'єднана як ніколи у підтримці України
Фото: https://t.me/Denys_Smyhal/9565

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про продуктивну розмову з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

«Упевнився, що Європа об'єднана як ніколи у підтримці України», - написав він в телеграм у середу.

«Подякував за підтримку 16го пакета санкцій, що затверджений на рівні послів країн ЄС. Обговорили питання двосторонньої співпраці, зокрема військової логістики. Серед тем розмови — поступ у євроінтеграції України. Цінуємо підтримку наших польських колег у багатьох питаннях», - зазначив Шмигаль.

Теги: #шмигаль #туск

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