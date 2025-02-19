Інтерфакс-Україна
Події
16:02 19.02.2025

Адаптація українського законодавства до європейського може зайняти 3-4 роки - Корнієнко

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Адаптація українського законодавства до європейського може зайняти 3-4 роки - Корнієнко

Програма адаптації українського законодавства до європейського може зайняти 3-4 роки, прогнозує перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко.

“Програма адаптації при достатньо інтенсивному темпі може зайняти 3-4 роки в парламенті”, - сказав Корнієнко під час форуму “Діалоги з NV “Україна змінює світ. Як відкриваються можливості?” в середу.

Перший віце-спікер розповів, що належить адаптувати до європейського законодавства від 500 до 700 законів і дуже багато підзаконних актів (на кожен закон може бути 3-4 підзаконних регуляторних актів).

“Звичайно, точна цифра буде відома після завершення скринінгу, зараз він ще триває”, - відзначив Корнієнко.

Він підкреслив, що по деяким питанням ступінь наближення до європейського законодавства достатньо висока, оскільки “країна,... дві влади” працювали над цим з 2015 року.

За словами Корнієнка, далі вже від ЄС і країн-членів Євросоюзу залежатиме, яку саме тактику вони оберуть, щодо прийому України до ЄС.

“Можуть бути різні варіанти. Це може бути прийом - до виборів в Європарламент, вони в 2029-му році, нагадаю. А може бути прийом після виборів”, - вважає Корнієнко.

Теги: #корнієнко #законодавство

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