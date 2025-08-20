Інтерфакс-Україна
Події
15:46 20.08.2025

Київ має стати зразком для України в дотриманні мовного законодавства - представник мовного омбудсмена

1 хв читати

У Секретаріаті уповноваженого із захисту державної мови вважають, що Київ має стати зразком для України в дотриманні вимог законодавства про державну мову.

Згідно з повідомленням Секретаріату, відбулась зустріч представника уповноваженого із захисту державної мови в Києві Ігоря Спірідонова з керівниками закладів освіти Дніпровського району та працівниками управління освіти. 

Представник наголосив на тому, що: мова навчання, виховного процесу і спілкування в закладі - українська; сайти, документообіг, оголошення та вивіски мають виконуватись державною; у закладах освіти недопустимі російськомовний контент і продукти держави-агресора (музика, мультфільми, відео тощо); з батьками варто системно працювати щодо переходу на українську мову в сім’ях, де ще цього не зробили, оскільки це полегшує адаптацію дітей в школі, успішність в навчанні.

"Глибинна робота в сфері освіти буде тривати і надалі, ще активніше. Це один з основних пріоритетів захисту державної мови, оскільки школа має бути тилом нашої мови, нашої пам'яті і Київ має стати зразком для України в дотриманні вимог законодавства про державну мову", - зазначив Спірідонов.

Теги: #київ #мова #спірідонов #законодавство

