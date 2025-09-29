Інтерфакс-Україна
Події
19:33 29.09.2025

Скринінг українського законодавства на відповідність законодавству ЄС завершується – єврокомісарка Кос

Фото: https://www.delo.si/

Процес скринінгу українського законодавства на відповідність законодавству Європейського союзу (ЄС) завершується, повідомила єврокомісарка з питань розширення під час візиту на Закарпаття, передає Радіо "Свобода".

За словами Кос, цей процес реалізували менше, ніж за один рік, опрацювали більше ніж 100 тис. сторінок законодавства. Найближчим часом Єврокомісія сподівається відкрити перемовини щодо першого кластера.

"Я дуже сподіваюсь на те, що на найближчим часом ми зможемо відкрити перемовини щодо першого кластеру і отримаємо для цього зелене світло від української ради", – зауважила Кос. І додала, що результати скринінгу обговорять під час зустрічей у Києві 1 жовтня.

Як повідомлялося, Кос перебуває в Україні з триденним візитом (29 вересня - 1 жовтня). В межах її візиту заплановано зустрічі з керівництвом України задля обговорення її прогресу на шляху вступу до Європейського Союзу (ЄС). Як наголосили в ЄК, Кос прибула в Україну, щоб "підтвердити непохитну відданість ЄС європейському майбутньому країни" та відзначити завершення процесу скринінгу українського законодавства - його аналізу на відповідність законодавству ЄС, що є обов'язковою процедурою, яка передує офіційному початку переговорів про вступ.

Кос проведе низку зустрічей з представниками влади, уряду, парламенту України, щоб обговорити порядок денний реформ, пов'язаних зі вступом до ЄС. Крім того, вона зустрінеться з представниками українських антикорупційних інституцій, аби наголосити на важливості реформ у сфері верховенства права та боротьби з корупцією на шляху України до вступу до ЄС, повідомили у пресслужбі ЄК.

Як повідомив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє під час брифінгу у Брюсселі, процес скринінгу українського законодавства мав завершитися у вівторок, 30 вересня. "Процес скринінгу для України провадиться на максимальній швидкості та в рекордні строки. Цього тижня нам потрібно закінчити роботу щодо процесу скринінгу", - сказав він.

Президент України Володимир Зеленський 28 лютого 2022 року підписав заявку на членство України в Європейському союзі за спеціальною процедурою. Вже 23 червня 2022 року Європейська рада на саміті у Брюсселі надала Україні статус кандидата в ЄС. Київ має провести декілька важливих реформ, пов’язаних, зокрема, з верховенством права, олігархами та корупцією. Загалом їх сім.

Експрем'єр-міністр Денис Шмигаль 26 вересня 2023 року повідомив, що на урядовому рівні усі рекомендацій Єврокомісії повністю виконані та Україна готова до наступного кроку.

8 листопада 2023 року Європейська комісія рекомендувала Раді Європейського союзу розпочати процес перемовин про вступ України до Євросоюзу.

Рада Європейського Союзу 21 червня 2024 року підтвердила затверджений раніше на рівні послів ЄС мандат на переговори про вступ з Україною до блоку. Переговори розпочалися 25 червня в Люксембурзі.

 

Теги: #скринінг #єс #законодавство

