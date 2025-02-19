Інтерфакс-Україна
Події
15:55 19.02.2025

Росіяни завдали авіаудару по Костянтинівці, двоє людей загинуло

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Росіяни завдали авіаудару по Костянтинівці, двоє людей загинуло
Фото: https://t.me/dsns_telegram/38479

Російська авіація вночі в середу, 19 лютого, завдала удару керованими авіабомбами по Костянтинівці на Донеччині, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Вибухи спричинили значні руйнування приватного житлового сектору. Надзвичайники виявили під завалами тіла двох загиблих та ліквідували осередки пожежі. Ще двох людей поранено", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Загалом рятувальники розібрали 13 тонн будівельних конструкцій.

Як повідомляється, аварійно-рятувальні роботи, які наразі вже завершено, ускладнювали повторні обстріли: через небезпеку їх доводилося тимчасово припиняти.

Теги: #авіаудар #дснс #костянтинівка

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