Росіяни завдали авіаудару по Костянтинівці, двоє людей загинуло

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Російська авіація вночі в середу, 19 лютого, завдала удару керованими авіабомбами по Костянтинівці на Донеччині, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Вибухи спричинили значні руйнування приватного житлового сектору. Надзвичайники виявили під завалами тіла двох загиблих та ліквідували осередки пожежі. Ще двох людей поранено", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Загалом рятувальники розібрали 13 тонн будівельних конструкцій.

Як повідомляється, аварійно-рятувальні роботи, які наразі вже завершено, ускладнювали повторні обстріли: через небезпеку їх доводилося тимчасово припиняти.