Вибори в Україні мають бути проведені не менш ніж через пів року після завершення воєнного стану - "Опора"

Проведення національних виборів в Україні має відбутися не менш як через шість місяців після завершення воєнного стану, йдеться в "Дорожній карті для збереження організації повоєнних виборів в Україні", створеній "Громадянською мережею "Опора".

"У висновках, прийнятих під час ІХ Діалогу Жана Моне, йдеться про те, що проведення майбутніх вільних і чесних національних виборів відбудеться через не менш як за 6 місяців після завершення воєнного стану. Для проведення таких виборів мають також бути створені належні демократичні умови, зокрема можливість вільної діяльності медіа, політичних партій та громадських організацій", - йдеться в матеріалі.

В "Опорі" зазначають, що на сьогодні між строками, закріпленими у політичних домовленостях та положеннями абз.6 ч.1 ст.20 Виборчого кодексу і ч.2 ст.19 закону "Про правовий режим воєнного стану" існує невідповідність. Ці норми потребують змін, а строки, передбачені законодавством, мають бути збільшені так, щоб забезпечити щонайменше 6-місячний підготовчий період від моменту завершення воєнного стану до початку виборчого процесу.

Окрім того, для чергових виборів Конституція встановлює чіткі часові параметри їх проведення (в останню неділю березня/жовтня пʼятого року повноважень), але в разі відтермінування через воєнний стан дата їх проведення не визначена.

"Послідовність дій має бути наступною: режим припинення вогню – підготовка до виборів близько 12 місяців – мир і проведення виборів одночасно. Тобто, підготовка повинна йти повним ходом, але самі вибори - під час миру", - зазначила голова правління ВГО "Громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська.