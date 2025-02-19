МОЗ в ході перевірки вже скасувало 281 рішення МСЕК про встановлення інвалідності посадовцям, перевірки тривають

Міністерство охорони здоров’я в ході перевірки вже скасувало 281 рішення МСЕК про встановлення інвалідності посадовим особам , перевірки тривають.

Як повідомляє МОЗ, для перевірки, яку проводить відомство разом з правоохоронцями, був сформований перелік з 2636 справ посадових осіб з понад 70 державних органів. Наразі фахівці вже опрацювали 1359 справ посадових осіб.

Перегляд справ здійснюють експерти Українського державного науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності у Дніпрі.

За результатами перевірки скасовано 281 прийняте раніше рішення МСЕК, у 232 випадках змінено групу інвалідності або термін рішення, ще майже 500 людей викликано на огляд.

"Перелік осіб, справи яких потрібно переглянути, постійно збільшується, щойно надходять додаткові дані від правоохоронців. Перевірки тривають. Наша мета – щоб підтримку отримували лише ті, хто дійсно її потребує», - наводить відомство слова міністра охорони здоров’я України Віктора Ляшко.