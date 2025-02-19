Залужний: Лише ЗСУ були, є і будуть найбільш надійним гарантом безпеки України

Фото: https://www.facebook.com/vzaluzhnyi

Розміри України залежатимуть від того, яка кількість людей буде готова її захищати, заявив посол України у Великій Британії, ексголовнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний.

“Я абсолютно вважаю, що лише Збройні сили були, є і будуть найбільш надійним гарантом безпеки України. Вони все одно будуть основою, чи будуть, чи ні у НАТО - але це ЗСУ”, - сказав посол під час дискусії на заході NV “Україна змінює світ. Діалоги про можливості” в режимі онлайн.

За його словами, щоб дати оцінку необхідним змінам у ЗСУ, “треба дуже уважно дивитися на саму технологію розвитку збройної боротьби”. Водночас Залужний зазначив, що “демографія і економічний стан будуть спонукати майбутніх учасників збройних конфліктів берегти людей і рахувати свої гроші”.

“А це значить, війну будуть вести дешеві засоби, скоріш за все роботи, які будуть приносити максимальні ефекти. Отже, ми ведемо мову про т.зв. війну на виснаження як нову форму війни. І тоді ми маємо дивитися на ЗСУ саме з цієї сторони, яким чином вони будуть захищатися від цієї нової війни на виснаження роботів, і яким чином вони будуть управляти всім цим”, - пояснив він.

За словами посла, це довгий процес і “його за два-три дні, на жаль, не вирішиш”.

“Для цього треба буде працювати і працювати, бажано в спеціальних наукових установах із залученням наших партнерів”, — додав Залужний.

Відповідаючи на запитання про те, яким має бути розмір українського війська, Залужний сказав, що у нього “є дуже нехороша відповідь на це запитання”.

“Я чомусь впевнений, що і розміри самої України будуть залежати абсолютно від того, яка кількість людей буде готова її захищати. А отже, якщо ми приходимо до самого ведення війни зараз, треба бути дуже і дуже обережними. Чому — тому що ЗСУ не мають бути Збройними силами України, а українська держава має стояти окремо від них”, - зазначив він.

Ексголовком впевнений, що наразі для ЗСУ головне — це “кількість підготовленого мобілізаційного ресурсу і кількість людей, готових, у випадку чого взяти в руки зброю — як це було в 2022 році - і стати до захисту України”.

“Тому ситуація може бути різною. Можливо, зараз можна провести перерахунки, і ми з вами зрозуміємо, що і половини вистачить від того, що є. Я не готовий про це казати, бо це треба рахувати. Головне — мати ось тут, на території України, кількість підготовленого мобілізаційного ресурсу саме для довготривалої війни, яку ми бачимо зараз”, — наголосив Залужний.