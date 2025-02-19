Зеленський вважає, що для Келлога важливо подивитися Київ, щоб зрозуміти ситуацію

Президент України Володимир Зеленський вважає, що спецпредставнику президента США з питань РФ та України Кіту Келлогу важливо подивитися Київ та інші міста для розуміння ситуації.

"Чіткі гарантії безпеки –…отримає сьогодні Келлог, і рейтинги. Для мене дуже важливо, щоб він сам походив по Києву, по іншим містам. Він вже сказав, що 20-30% столиці немає. Все зруйноване. Я хочу, щоб він подивився", - сказав Зеленський на брифінгу журналістам у середу.

Президент також вважає, що для Келлога важливо поспілкуватися з українцями. "Чи довіряють вони своєму президенту? Чи довіряють вони Путіну? Нехай запитають про Трампа, що вони думають після заяв їх президента. Мені здається, це важливо", - зауважив Зеленський.

Окремо він наголосив, що готовий поїхати з Келлогом на фронт, а також будуть зустрічі з військовими, розвідкою та СБУ.