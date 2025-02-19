Інтерфакс-Україна
Події
13:19 19.02.2025

Україна виробляє 30% з усієї потрібної номенклатури для армії і буде нарощувати виробництво – Зеленський

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Україна виробляє 30% з усієї потрібної номенклатури для армії і буде нарощувати виробництво – Зеленський
Фото: https://t.me/zedigital

Внутрішнє виробництво покриває 30% потреб української армії, цього недостатньо, але більше, ніж в будь-якій окремо взятій країні Європи, заявив президент України Володимир Зеленський.

"30% з усього пакету того, що нам потрібно, ми на сьогодні виробляємо. Це недостатньо, але це дуже немало і це більше, ніж окремо кожна з країн Європи сьогодні робить… Поки ми не в НАТО, ми будемо розраховувати на себе і на партнерів, але на себе - ключове. І тому будемо все одно збільшувати наше виробництво технологічно, дронів, РЕБів, артилерію передусім", - сказав Зеленський на брифінгу журналістам у Києві в середу.

Він відзначив при цьому, що українська армія "достатньо стійка, і принаймні вона настійкіша сьогодні в Європі, і найсильніша". "І це нам гарантує можливість говорити гідно і на рівні з іншими партнерами, союзниками або не союзниками", - сказав президент.

Також він відзначив важливість співпраці з Туреччиною. "Україна і Туреччина – найсильніша армія в Європі. Це сьогодні факт. Тому для нас важливо тримати наші зв'язки", - сказав Зеленський.

Теги: #армія #зеленський #виробництво

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