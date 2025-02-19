Зеленський: Інформація про 90% допомоги від США – правда трошки інша, але ми вдячні за допомогу

Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність США за надану допомогу, але дав зрозуміти, що інформація про те, що США надали Україні 90% усього об'єму допомоги, не відповідає дійсності.

"Історія про те, що 90% всієї допомоги – це Сполучені Штати - ми з вами розуміємо, що правда трішки інша, хоча безумовно, ми вдячні за допомогу. І тому я би хотів, щоб було більше правди у команди Трампа. Бо все це точно позитивно на Україну не впливає", - сказав Зеленський на брифінгу журналістам у Києві в середу.