Інтерфакс-Україна
Події
12:43 19.02.2025

Зеленський назвав заяву про нібито його рейтинг у 4% російською дезінформацією

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Зеленський назвав заяву про нібито його рейтинг у 4% російською дезінформацією

Озвучені президентом США Дональдом Трампом цифри про рейтинг президента України Володимира Зеленського на рівні 4% є дезінформацією російського походження, заявляє голова Української держави.

"Раз вже говоримо про 4%, ми бачили цю дезінформацію, ми розуміємо, що вона йде від Росії. Ми розуміємо це і у нас є докази, що ці цифри обговорюються між Америкою і Росією. Тобто, на жаль, президент Трамп з великою повагою до нього, як до лідера народу, який ми дуже поважаємо, американського народу, який нас постійно підтримує, на жаль, живе в цьому дезінформаційному просторі", - сказав Зеленський на брифінгу журналістам у Києві в середу.

Він відзначив, що "в принципі ніколи не коментує рейтинги", оскільки це вказує на те, що в Україні ідуть якісь політичні змагання та підготовка до виборів, а "у нас такого немає".

"Але раз прийшов такий час, значить, ми ініціативу візьмемо в свої руки, скажу так. Передусім, сьогодні вийшла довіра до мене 57% по КМІСу (дані Київського міжнародного інституту соціології – ІФ-У), я чув 57+ відсотків різних соцопитувань. Так що якщо хтось хоче мене поміняти прямо зараз, то прямо зараз ніяк не вийде", - додав Зеленський.

Теги: #рейтинг #зеленський

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