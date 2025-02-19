Сизранський НПЗ в РФ після атаки не працює

Керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко повідомив про припинення роботи нафтопереробного заводу в місті Сизрань Самарської області РФ.

"Сизранський НПЗ вже не працює після атаки", - написав Коваленко в Телеграм у середу.

Перед тим вранці від повідомив про атаку на Сизранський НПЗ, який має потужність переробки 8,9 млн тонн нафти на рік і грає важливу роль у забезпеченні паливом російської армії.

У неділю, 16 грудня, СБУ повідомила про відпрацювання дронами по трьом нафтопереробним заводам "Роснефти" в Самарській області, у тому числі Сизранському НПЗ. За даними спецслужби, сумарно ці три заводи переробляють на рік близько 25 млн тонн нафти, тобто майже 10% усієї нафтопереробки РФ.