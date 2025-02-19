ЦПД: Дрони атакували нафтопереробний завод у Самарській області РФ

Дрони атакували нафтопереробний завод у Самарській області РФ, який відіграє для російської армії важливу роль у забезпеченні паливом і є частиною логістики військ, повідомив керівник Центра протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони України Андрій Коваленко.

"Був атакований Сизранський нафтопереробний завод (НПЗ) у Самарській області. Він має потужність переробки 8,9 млн тонн нафти на рік, що робить його одним із середніх за розмірами НПЗ у рф", - написав він у телеграмі.

За словами Коваленка, потужність заводу включає паливо, авіаційний гас та бітум. У 2015 році завод повністю перейшов на випуск продукції стандарту Євро-5. Він переробляє нафту із Західного Сибіру та Самарської області.

"Для російської армії НПЗ такого рівня відіграють важливу роль у забезпеченні паливом і це частина логістики військ", - пояснив Коваленко.

Раніше низка телеграм-каналів зазначила, що завод був атакований безпілотниками.