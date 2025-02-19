Інтерфакс-Україна
Події
08:26 19.02.2025

ЦПД: Дрони атакували нафтопереробний завод у Самарській області РФ

1 хв читати
ЦПД: Дрони атакували нафтопереробний завод у Самарській області РФ

Дрони атакували нафтопереробний завод у Самарській області РФ, який відіграє для російської армії важливу роль у забезпеченні паливом і є частиною логістики військ, повідомив керівник Центра протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони України Андрій Коваленко.

"Був атакований Сизранський нафтопереробний завод (НПЗ) у Самарській області. Він має потужність переробки 8,9 млн тонн нафти на рік, що робить його одним із середніх за розмірами НПЗ у рф", - написав він у телеграмі.

За словами Коваленка, потужність заводу включає паливо, авіаційний гас та бітум. У 2015 році завод повністю перейшов на випуск продукції стандарту Євро-5. Він переробляє нафту із Західного Сибіру та Самарської області.

"Для російської армії НПЗ такого рівня відіграють важливу роль у забезпеченні паливом і це частина логістики військ", - пояснив Коваленко.

Раніше низка телеграм-каналів зазначила, що завод був атакований безпілотниками.

Теги: #завод #самара #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:10 27.05.2025
Рютте: Китай, Північна Корея та Іран допомагають Росії вести війну в Україні

Рютте: Китай, Північна Корея та Іран допомагають Росії вести війну в Україні

07:00 27.05.2025
Рютте: Китай, Північна Корея та Іран допомагають Росії вести війну в Україні

Рютте: Китай, Північна Корея та Іран допомагають Росії вести війну в Україні

06:15 27.05.2025
У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

05:10 27.05.2025
США розглядають нові санкції проти Росії – ЗМІ

США розглядають нові санкції проти Росії – ЗМІ

02:42 27.05.2025
ЄС відмовився вести переговори з Росією щодо вуглецевого мита через війну проти України – ЗМІ

ЄС відмовився вести переговори з Росією щодо вуглецевого мита через війну проти України – ЗМІ

00:42 27.05.2025
В МЗС Польщі засудили атаки Росії

В МЗС Польщі засудили атаки Росії

12:11 21.05.2025
Генштаб підтвердив ураження об'єкта ВПК РФ – заводу напівпровідникових приладів в Орловській області

Генштаб підтвердив ураження об'єкта ВПК РФ – заводу напівпровідникових приладів в Орловській області

19:54 01.05.2025
ДІАМ прийняла в експлуатацію реконструйовану будівлю заводу Flextronics на Закарпатті

ДІАМ прийняла в експлуатацію реконструйовану будівлю заводу Flextronics на Закарпатті

12:37 30.04.2025
Дрони СБУ уразили Муромський приладобудівний завод, який працює на флот та авіацію РФ, - джерело

Дрони СБУ уразили Муромський приладобудівний завод, який працює на флот та авіацію РФ, - джерело

05:34 25.04.2025
ОККО Group планує запустити на повну біоетанольний завод у ІІІ кв.-2026 – СЕО

ОККО Group планує запустити на повну біоетанольний завод у ІІІ кв.-2026 – СЕО

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони знешкодили 43 із 60 БпЛА

На фронті від початку доби відбулось 170 боєзіткнень

Окупанти втратили впродовж доби 990 військовослужбовців

Україна готова стати ключовим енергетичним хабом для Азербайджану в Європі - Сибіга

Росіяни готують нові наступальні операції - Зеленський

ОСТАННЄ

Судитимуть екскомбрига однієї з бригад ТРО, який забезпечив підвищені виплати власній дружині за фіктивну участь у бойових діях

СБУ та правоохоронці Польщі ліквідували міжнародний наркосиндикат

Гуманітарний комітет Ради планує найближчим часом провести засідання для аналізу ситуації в Києво-Печерській лаврі" та "Софії Київській"

Сили оборони знешкодили 43 із 60 БпЛА

Литва вимагатиме від Білорусі EUR200 млн компенсації через міграційну кризу

На Харківщині троє постраждалих внаслідок ворожих обстрілів протягом доби

У результаті атаки на Дніпропетровщині постраждали двоє людей

Гуманітарний комітет Ради порушив питання про необхідність зміни напису на пам'ятнику Лесі Українки в Києві

Гуманітарний комітет Ради закликав уряд посилити інституційну спроможність Держетнополітики

На фронті від початку доби відбулось 170 боєзіткнень

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА