Інтерфакс-Україна
Події
09:39 19.02.2025

УЧХ попереджає про фейк щодо грошових виплат від організації

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УЧХ попереджає про фейк щодо грошових виплат від організації

Український Червоний Хрест (УЧХ) попереджає про фейк щодо грошових виплат від організації, який поширюється в соцмережах інтернету.

“Шахраї поширюють неправдиву інформацію про нібито виплати у розмірі 2500 грн від Українського Червоного Хреста для вразливих категорій населення”, - повідомив УЧХ у Фейсбуці.

В УЧХ розповіли, що для введення людей в оману шахраї використовують відеоінструкцію, створену за допомогою штучного інтелекту.

“У цьому відео міститься фейкова інформація, а зображення не мають жодного відношення до нашої організації. Шахраї закликають подавати заяви до місцевих осередків Українського Червоного Хреста або звертатися на гарячу лінію. Це спроба ввести вас в оману”, - підкреслили в УЧХ.

 

Теги: #учх #шахрайство #тчху #виплати

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