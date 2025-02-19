УЧХ попереджає про фейк щодо грошових виплат від організації

Український Червоний Хрест (УЧХ) попереджає про фейк щодо грошових виплат від організації, який поширюється в соцмережах інтернету.

“Шахраї поширюють неправдиву інформацію про нібито виплати у розмірі 2500 грн від Українського Червоного Хреста для вразливих категорій населення”, - повідомив УЧХ у Фейсбуці.

В УЧХ розповіли, що для введення людей в оману шахраї використовують відеоінструкцію, створену за допомогою штучного інтелекту.

“У цьому відео міститься фейкова інформація, а зображення не мають жодного відношення до нашої організації. Шахраї закликають подавати заяви до місцевих осередків Українського Червоного Хреста або звертатися на гарячу лінію. Це спроба ввести вас в оману”, - підкреслили в УЧХ.