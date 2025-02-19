01:42 19.02.2025
РФ здійснила масовану атаку по Одесі, в місті відсутнє світло, вода та опалення – мер
РФ в ніч на середу здійснила масований удар по Одесі, внаслідок цього в місті відсутнє світло, вода та опалення в більшості будинків, повідомив мер Генадій Труханов.
"Внаслідок масованого ворожого удару по густонаселеному району міста. Відсутнє електро-, водо, та теплопостачання у великий частині будинків. Без тепла залишились лікарні, поліклініки та обʼєкти соціальної інфраструктури", - написав він в телеграмі.
За словами Труханова, на місті розгортається оперативний штаб.
Наразі оцінюють наслідки російської атаки.
Джерело: https://t.me/truonline/4436