РФ здійснила масовану атаку по Одесі, в місті відсутнє світло, вода та опалення – мер

РФ в ніч на середу здійснила масований удар по Одесі, внаслідок цього в місті відсутнє світло, вода та опалення в більшості будинків, повідомив мер Генадій Труханов.

"Внаслідок масованого ворожого удару по густонаселеному району міста. Відсутнє електро-, водо, та теплопостачання у великий частині будинків. Без тепла залишились лікарні, поліклініки та обʼєкти соціальної інфраструктури", - написав він в телеграмі.

За словами Труханова, на місті розгортається оперативний штаб.

Наразі оцінюють наслідки російської атаки.

Джерело: https://t.me/truonline/4436