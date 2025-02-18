Росіяни змінили тактику атак на Миколаївщині, запускаючи на один населений пункт чи об'єкт багато дронів – Кім

Російські війська змінили тактика атак на Миколаївську область, запускаючи по одному населеному пункту або об'єкт велику кількість дронів, повідомив голова ОВА Віталій Кім.

Останнім часом росіяни змінили тактику і в один об'єкт чи в один населений пункт надсилають велику кількість дронів. Коли морози у них ціль - об'єкти опалення та електрозабезпечення", - сказав Кім в ефірі телемарафону.

За його словами, Очаківська на Куцурубська громади страждають майже щоденно. По Миколаєву ситуація трохи краще, уточнив очільник Миколаївської ОВА.

Він зазначив, що наразі додатково підсилюють сили ППО.