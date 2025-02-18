Україна і Німеччина продовжили Угоду про співробітництво у сфері хімічної, біологічної, радіологічної та ядерної безпеки

Україна та Німеччина продовжують дію Угоди про співробітництво у сфері хімічної, біологічної, радіологічної та ядерної безпеки (ХБРЯ), повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ (МЗС)

"Україна та ФРН продовжують дію Угоди про співробітництво у сфері хімічної, біологічної, радіологічної та ядерної безпеки. Це дозволить реалізувати у 2025-2026 роках проекти, спрямовані на посилення спроможності України реагувати на сучасні виклики та загрози", - йдеться у повідомленні МЗС у соціальній мережі Х у вівторок.

Зазначається, що Україна активно співпрацює з партнерами для досягнення справедливого і міцного миру.