Воїни 110 ОМБр поновили свої позиції на новопавлівському напрямку

Воїни 110 ОМБр поновили свої позиції на новопавлівському напрямку, перерізавши логістичне забезпечення ворожої піхоти, повідомила пресслужба бригади.

"Кілька днів росіяни намагалися штурмувати наші позиції механізованими з’єднаннями. Колони техніки українські оборонці розбивали, однак ворожа піхота досягла часткового успіху", розповіла пресслужба у телеграм у вівторок.

Проте, як зазначили оборонці, противнику не вдалося створити логістичне забезпечення своїх передових підрозділів. "Щільність роботи засобів ураження 110 ОМБр унеможливили ротації окупантів, підвіз БК та провізії. А самі захоплені позиції знаходились під постійним вогневим впливом. В результаті противник змушений відступити із зайнятих рубежів", - йдеться у повідомленні 110 ОМБр.