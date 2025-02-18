Інтерфакс-Україна
Події
19:17 18.02.2025

Протягом дня вздовж лінії фронту відбулось 109 боєзіткнень

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Протягом дня вздовж лінії фронту відбулось 109 боєзіткнень

Станом на 16:00 вздовж лінії фронт відбулось 109 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Заріччя Чернігівської області; Угроїди, Новодмитрівка, Вовківка, Дружба Сумської області. Противник завдав авіаудару по Грем’ячці, що на Чернігівщині", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі у вівторок.

На Харківському напрямку авіаудару зазнала Черкаська Лозова.

На Куп’янському напрямку російські окупанти здійснили 13 атак поблизу Петропавлівки, Піщаного, Загризового та Лозової. П’ять боєзіткнень тривають до цього часу.

На Лиманському напрямку за сьогодні загарбницька армія здійснила шість атак на позиції українців поблизу населених пунктів Копанки, Макіївка, Новолюбівка та Ямполівка. Три боєзіткнення тривають дотепер.

На Сіверському напрямку відбулось два боєзіткнення поблизу Білогорівки.

На Краматорському напрямку ворог намагається просуватися вперед в районі Васюківки та в напрямку Олександро-Шультиного, одну з трьох атак підрозділи Сил оборони відбили, бої продовжуються.

На Торецькому напрямку ворог намагається вклинитися в нашу оборону в районах Кримського, Диліївки, Торецька та Щербинівки, дев’ять атак тривають, ще шість штурмів загарбників наші захисники вже відбили.

На Покровському напрямку з початку доби російські загарбники здійснили 33 спроби потіснити наших воїнів із займаних позицій в районах населених пунктів Тарасівка, Водяне Друге, Малинівка, Промінь, Піщане, Котлине, Надеждинка, Котлярівка, Новоолександрівка, Запоріжжя, Олексіївка, Дачне, Шевченко та Улакли. Сили оборони стримують натиск та відбили 25 атак, вісім боєзіткнень ще тривають.

На Новопавлівському напрямку українські захисники відбили 13 штурмових дій ворожих військ, ще два боєзіткнення наразі тривають. Противник намагається просуватись в районах Роздольного та в напрямках Костянтинополя і Бурлацького.

На Гуляйпільському напрямку противник 11 разів намагався просунутись вперед в районах Новосілки та Новополя. Шість атак ворога вже відбито нашими захисниками, ще п’ять - продовжуються. Авіація російських терористів завдала ударів КАБами по Гуляйполю та Залізничному.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбивають одну атаку в районі Малих Щербаків. НАРами ворог атакував П’ятихатки.

Триває операція в Курській області. Українські воїни за сьогодні відбивали шість ворожих атак, чотири боєзіткнення ще тривають до цього часу, також авіація загарбників завдала 14 ударів, скинувши при цьому 17 КАБ.

На інших напрямках суттєвих змін не відбулося.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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