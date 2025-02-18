Cаудівська Aравія переговори: Рубіо заявив про домовленість відновити чисельність персоналу посольств у Вашингтоні та Москві

США і Росія досягли угоди про відновлення колишньої кількості службовців своїх посольств у Москві та Вашингтоні, повідомляє Associated Press із посиланням на американського держсекретаря Марко Рубіо.

"Рубіо заявив, що офіційні особи зі США і РФ домовилися відновити штати своїх посольств", - зазначає агентство.

Переговори російської та американської делегацій відбулися в Ер-Ріяді у вівторок.