Інтерфакс-Україна
Події
18:47 18.02.2025

Cаудівська Aравія переговори: Рубіо заявив про домовленість відновити чисельність персоналу посольств у Вашингтоні та Москві

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Cаудівська Aравія переговори: Рубіо заявив про домовленість відновити чисельність персоналу посольств у Вашингтоні та Москві

США і Росія досягли угоди про відновлення колишньої кількості службовців своїх посольств у Москві та Вашингтоні, повідомляє Associated Press із посиланням на американського держсекретаря Марко Рубіо.

"Рубіо заявив, що офіційні особи зі США і РФ домовилися відновити штати своїх посольств", - зазначає агентство.

Переговори російської та американської делегацій відбулися в Ер-Ріяді у вівторок.

Теги: #сша #переговори #рф

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