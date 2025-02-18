Шмигаль: розпочинаємо підготовку до наступного осінньо-зимового періоду вже зараз

Антикризовий енергетичний штаб доручив НАК "Нафтогаз України" підготувати стратегію імпорту газу для покриття можливого дефіциту в газотранспортній системі, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Головна тема - проходження опалювального сезону. Розпочинаємо підготовку до наступного осінньо-зимового періоду вже зараз. Детально зупинилися на ситуації щодо газопостачання та газовидобутку в контексті російських обстрілів", - написав Шмигаль в телеграм-каналі за результатами засідання Антикризового енергетичного штабу.

За його словами, окрему увагу було приділено захисту та відновленню ключових об’єктів критичної інфраструктури газотранспортної системи, сховищ і місць газовидобутку.

"Тут без подробиць. Міненерго доручено координувати процес разом з військовими", - додав прем'єр.

Серед іншого, на засіданні було заслухано доповіді Міністерства енергетики, державних та приватних компаній про видобуток українського газу й наповнення сховищ, зокрема планові показники на цей рік.

"Робимо ставку на український газ і маємо послідовно нарощувати власний видобуток. "Нафтогазу" доручили підготувати стратегію імпорту газу у разі додаткової потреби задля покриття можливого дефіциту в газотранспортній системі. Готуємось до всіх можливих варіантів", - розповів Шмигаль.