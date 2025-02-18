Інтерфакс-Україна
Події
18:15 18.02.2025

Єврокомісар Шефчович спробує домовитися зі США про рівноправну торгівлю

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Єврокомісар Шефчович спробує домовитися зі США про рівноправну торгівлю

Візит члена Єврокомісії з торгівлі та економічної безпеки Мароша Шефчовича до Вашингтона задуманий у рамках діалогу про рівноправні торговельні відносини, але Євросоюз готовий захищати свої інтереси, заявив на брифінгу представник ЄК Олоф Жилл.

"Усе, що я можу сказати, це нагадати вам, що ми готові до будь-яких можливостей. Ми до цього готувалися понад рік", - відповів він на прохання прокоментувати візит єврокомісара до США.

За його словами, ЄС веде з американською стороною діалог, у рамках якого організовано поїздку Шефчовича в середу.

"Ідея в тому, що є вигоди (від рівноправної торгівлі - ІФ) для обох сторін: для нас і для американців теж. Але ми також готові захищати наші інтереси", - повідомив Жилл.

Він вважає, що поки важко розмірковувати про подальший розвиток цього процесу.

"Потрібно добре розуміти таке: у нас немає точного уявлення про підхід, що передбачає "взаємні митні збори", оголошені президентом Трампом. Ми не маємо доктрини про це і не можемо вам сказати, якою буде наша реакція", - пояснив офіційний представник ЄК.

Минулого тижня президент США доручив своїй адміністрації опрацювати питання про запровадження мит проти тих країн, у яких діють аналогічні заходи проти американських товарів.

Коментуючи ці плани, сам Трамп заявив журналістам, що, зокрема, його не влаштовує те, як ЄС організував торгівлю зі США. "ЄС вкрай погано до нас ставився", - сказав він.

Єврокомісія не забарилася відреагувати на оголошення про ці заходи, назвавши їх помилковими і пообіцявши жорстку реакцію на невиправдані митні тарифи.

"Європейська комісія розглядає запропоновану президентом Трампом «взаємну» торговельну політику як крок у неправильному напрямку. (...) ЄС буде жорстко і негайно реагувати на невиправдані бар'єри для вільної і справедливої торгівлі", - йшлося в заяві ЄК.

Теги: #торгівля #єс #сша

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