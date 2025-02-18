Інтерфакс-Україна
Події
18:11 18.02.2025

G7 вивчає варіанти посилити або адаптувати "стелю цін" на російську нафту

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G7 вивчає варіанти посилити або адаптувати "стелю цін" на російську нафту

Країни "Великої сімки" розмірковують над тим, як посилити "стелю цін" на російську нафту або внести до неї зміни для підвищення ефективності цього механізму, передає Bloomberg із посиланням на проєкт заяви G7, який можуть ухвалити 24 лютого.

У чернетці йдеться про те, що країни G7 можуть дати завдання міністрам фінансів разом переробити ціновий ліміт, який зараз становить $60 за барель нафти і який запровадили для зниження доступу Кремля до нафтодоларів.

За даними Bloomberg, мета ймовірних нових заходів - спонукати Росію "вести переговори про повноформатний мир" щодо України. Однак агентству незрозуміло, яку підтримку отримає документ серед членів G7, і найімовірніше, дипломати продовжать правити його текст.

Крім того, згідно з чорновою версією заяви, країни G7 визнають готовність президента України Володимира Зеленського вести переговори і надмірність умов російської сторони для врегулювання кризи.

Також у документі наголошується, що переговори мають передбачати повноцінну участь Києва, і що вони мають завершитися довгостроковим миром із гарантіями безпеки України та її правом на євроатлантичну інтеграцію.

З 5 грудня 2022 року Євросоюз запровадив "стелю цін" на російську нафту на рівні $60 за барель одночасно з ембарго на постачання російської нафти в європейські країни. Аналогічну заборону встановили країни G7 і Австралія.

Теги: #нафта #рф #g7

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