Зеленський: Україна не визнає юридично окуповані РФ території

Україна не визнає юридично російську окупацію територій, які наразі знаходяться під російським контролем, заявив президент Володимир Зеленський під час спільної з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом пресконференції у Стамбулі у вівторок.

"Безумовно, Україна все одно, хоч би як нам не було складно, або комусь хотілося чи ні, Україна не визнає юридично окуповані Росією українські території. Наш схід, наш Крим і всі інші важливі для нас всі міста і села", - підкреслив президент.