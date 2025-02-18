Мінкультури закликає європейських колег об’єднати зусилля для визволення з полону українських митців та медійників

Міністерство культури та стратегічних комунікацій закликає європейських колег об’єднати зусилля для визволення з полону українських митців та медійників.

"За наше прагнення залишатися нацією й відмову зрікатися власної історії, культури та батьківської землі українці піддаються нелюдським знущання з боку росії. Війна забрала життя 149 українських митців та 97 медійників", — цитує заступника міністра культури Андрія Наджоса прес-служба по результатам конференції "Обличчя російської неволі", яка відбулася в Європейському парламенті.

Він також підкреслив, що під час війни в Україні загинули не лише українські журналісти, але й 7 іноземних медійників, а також, що у російському полоні перебувало 112 українських журналістів, а 30 з них залишаються там досі.

"Особливо болючим питанням залишається доля полонених захисників Маріуполя, серед яких опинилися й учасники військових оркестрів, що виконували важливу місію збереження національного духу та підтримки морального стану військових і цивільного населення під час блокади міста в 2022 році", - додали у відомстві.

Відзначається, що на сьогодні у полоні перебувають 30 українських музикантів, з яких 21 — на тимчасово окупованих територіях.

"Серед полонених музикантів лауреати міжнародних конкурсів, композитори, диригенти, талановиті вокалісти", - повідомили в міністерстві.