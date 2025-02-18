Перехід до дипломатії повинен бути, але він повинен привести до справедливого миру – Зеленський

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/13376

Війна Росії проти України не може бути завершена силою зброї, однак перехід до дипломатії повинен привести до справедливого миру, заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом пресконференції у Стамбулі у вівторок.

"Мені здається на сьогодні зрозуміло, що зброєю на полі бою в цій війні не переможе жодна сторона. І Росія цього хотіла, не змогла, а в Україну не вірили, але вона це довела. І відстояла свою незалежність дуже непросто, високою ціною – життям своїх воїнів, своїх людей. І це говорить про те, що перехід до дипломатії повинен бути, але все одно він повинен привести до справедливого миру", - підкреслив президент.

Він підкреслив, що перш ніж говорити красномовні слова, слід звернути увагу на першочергові питання – зокрема на те, що жоден з гравців, які наразі ведуть перемовини або ставлять питання про закінчення війни, не говорять про повернення полонених.

"Для чого говорити ці зайві слова, що люди не повинні помирати, коли треба повернути тисячі людей, які сьогодні в полоні. І якщо дійсно є добра воля закінчити цю війну, я не вірю, що Путін цього хоче, але якщо є добра воля, то точно йде обмін полоненими, передусім", - наполягає Зеленський.