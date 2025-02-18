Інтерфакс-Україна
Події
17:17 18.02.2025

Перехід до дипломатії повинен бути, але він повинен привести до справедливого миру – Зеленський

1 хв читати
Перехід до дипломатії повинен бути, але він повинен привести до справедливого миру – Зеленський
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/13376

Війна Росії проти України не може бути завершена силою зброї, однак перехід до дипломатії повинен привести до справедливого миру, заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом пресконференції у Стамбулі у вівторок.

"Мені здається на сьогодні зрозуміло, що зброєю на полі бою в цій війні не переможе жодна сторона. І Росія цього хотіла, не змогла, а в Україну не вірили, але вона це довела. І відстояла свою незалежність дуже непросто, високою ціною – життям своїх воїнів, своїх людей. І це говорить про те, що перехід до дипломатії повинен бути, але все одно він повинен привести до справедливого миру", - підкреслив президент.

Він підкреслив, що перш ніж говорити красномовні слова, слід звернути увагу на першочергові питання – зокрема на те, що жоден з гравців, які наразі ведуть перемовини або ставлять питання про закінчення війни, не говорять про повернення полонених.

"Для чого говорити ці зайві слова, що люди не повинні помирати, коли треба повернути тисячі людей, які сьогодні в полоні. І якщо дійсно є добра воля закінчити цю війну, я не вірю, що Путін цього хоче, але якщо є добра воля, то точно йде обмін полоненими, передусім", - наполягає Зеленський.

Теги: #дипломатія #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:15 26.05.2025
Зеленський привітав народ Грузії з Днем незалежності

Зеленський привітав народ Грузії з Днем незалежності

17:43 26.05.2025
Албанія буде представлена на саміті Україна - Південно-Східна Європа - Зеленський

Албанія буде представлена на саміті Україна - Південно-Східна Європа - Зеленський

17:16 26.05.2025
Зеленський відзначив нагородами воїнів Держспецзв'язку

Зеленський відзначив нагородами воїнів Держспецзв'язку

15:35 26.05.2025
Зеленський 28 травня відвідає з візитом Німеччину – ЗМІ

Зеленський 28 травня відвідає з візитом Німеччину – ЗМІ

12:41 26.05.2025
Зеленський про нічні удари РФ: Тільки відчуття повної безкарності дозволяє РФ завдавати таких ударів та збільшувати масштаб

Зеленський про нічні удари РФ: Тільки відчуття повної безкарності дозволяє РФ завдавати таких ударів та збільшувати масштаб

20:13 25.05.2025
Зеленський анонсував запровадження нових пакетів санкцій проти РФ та її поплічників в найближчий час

Зеленський анонсував запровадження нових пакетів санкцій проти РФ та її поплічників в найближчий час

10:36 25.05.2025
Зеленський про нічну атаку РФ: Кожен такий терористичний російський удар – це достатня причина для нових санкцій

Зеленський про нічну атаку РФ: Кожен такий терористичний російський удар – це достатня причина для нових санкцій

19:56 24.05.2025
Третій етап обміну військовополонених відбудеться в неділю

Третій етап обміну військовополонених відбудеться в неділю

10:54 24.05.2025
Зеленський повідомив про загиблих внаслідок нічної атаки по Україні та закликав посилити санкції проти РФ

Зеленський повідомив про загиблих внаслідок нічної атаки по Україні та закликав посилити санкції проти РФ

18:33 23.05.2025
Зеленський: вже забезпечені 2/3 додаткового фінансування для виробництва артилерії

Зеленський: вже забезпечені 2/3 додаткового фінансування для виробництва артилерії

ВАЖЛИВЕ

Омбудсман розповів про складнощі паспортизації вихованців київського центру реабілітації, евакуйованих до Німеччини

Зеленський 28 травня відвідає з візитом Німеччину – ЗМІ

Омбудсман: Можливість притягнення до відповідальності воєнних злочинців РФ залежить від міжнародної підтримки

У працівників ВАКС виявлено обладнання для прослуховування, відкрито справи щодо втручання в правосуддя

Лубінець: Через канал перемовин з омбудсманом РФ можна дізнатися про долю українців на ТОТ і в РФ

ОСТАННЄ

У Прилуках чоловік напав на військового з ножем у приміщенні ТЦК та СП

"УЗ" усунула наслідки провалу колії на дільниці Ясіня-Вороненко і відновлює рух

Швеція надає 4,8 млрд крон на зміцнення обороноздатності України

Раді пропонують встановити відповідальність членів РНБО за незаконні санкції - нардеп

Стартував прийом заяв на участь у 4-й групі програми REDpreneurUA

Середньодобові показники ворожих атак з березня виросли на 41% - DeepState

Апеляційна палата ВАКС застосувала санкцію та стягнула у дохід держави активи громадянина РФ — власника мережі АЗС

Глави МЗС України та Молдови домовилися тісніше співпрацювати для протидії гібридним загрозам з боку РФ

ЄК вжила додаткових заходів, щоб запобігти потраплянню деревини з РФ і Білорусі в ЄС - голова Держлісагентства

Мінкультури обговорило з гуманітарним комітетом Ради ситуацію в "Києво-Печерській лаврі" та "Софії Київській"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА