Інтерфакс-Україна
Події
16:02 18.02.2025

Зеленський про перемовини між РФ і США: йти на ультиматуми Росії не збираюся

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Зеленський про перемовини між РФ і США: йти на ультиматуми Росії не збираюся
Фото: https://www.president.gov.ua/

Перемовини між представниками Росії та США у Саудівській Аравії відбуваються про Україну без участі України, українська держава ніколи не піде на ультиматуми Росії, заявив президент Володимир Зеленський.

Він пояснив, що, коли на початку повномасштабного вторгнення почалася допомога в різних обсягах України від різних країн, РФ поставила ультиматум в цей момент, зокрема, зменшення кількості ЗСУ, визнання окупованих територій України територіями Росії, а також росіяни хотіли поставити в Україні проросійське керівництво держави, "щоб воно повністю було в вертикалі Путіна".

"І в мене таке враження, що зараз відбуваються якісь перемовини, і вони з таким самим настроєм відбуваються, але вони відбуваються між представниками Росії і представниками Сполучених Штатів Америки. Про Україну, знов про Україну і без України. Цікаво, якщо ми в найскладніший момент не пішли на всі ці ультиматуми, звідки таке відчуття, що зараз Україна на це піде", - сказав Зеленський під час спілкування з громадою в Анкарі.

Президент додав, що "жодних домовленостей ні під час окупації Києвщини русскими, жодних домовленостей під час зустрічі в Білорусі, жодних домовленостей під час зустрічі в Туреччині у нас з русскими не було".

"Я як президент України нікому нічого не гарантував, нікому нічого не підтверджував. Тим більше йти на ультиматуми Росії не збирався. І не збираюся", - наголосив Зеленський.

Теги: #сша #перемовини #зеленський #рф

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