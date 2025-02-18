Зеленський у Туреччині взяв участь у церемонії відкриття нового посольства України

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Під час свого офіційного візиту до Туреччини президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська взяли участь у церемонії відкриття нового посольства України в Анкарі, повідомляє агентство Anadolu.

"Сьогодні для мене честь прибути до Туреччини на запрошення президента Ердогана. Це важливий, офіційний візит делегації нашої у такі моменти випробувань, і у такі моменти дуже важливо, що у нас є підтримка, дружні зв'язки з Туреччиною, і звісно з президентом Ердоганом", - сказав Зеленський під час церемонії відкриття.

Президент повідомив, що обговорить з Реджепом Тайїпом Ердоганом повернення українців з російського полону, продовольчу безпеку, гарантії безпеки для України.

Пізніше у своєму телеграм-каналі Зеленський розповів, що проєкт нової будівлі посольства було затверджено ще у 2019 році, але його стіни "зводили в міру того, як зростала співпраця між нашими країнами". "Дуже символічно, що нове посольство відображає фактично новий рівень нашого стратегічного партнерства", - відзначив він.

Також президент повідомив, що зустрівся у вівторок в новій будівлі з представниками української громади в Туреччині.