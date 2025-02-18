Інтерфакс-Україна
Події
15:33 18.02.2025

Зеленський у Туреччині взяв участь у церемонії відкриття нового посольства України

1 хв читати
Зеленський у Туреччині взяв участь у церемонії відкриття нового посольства України
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/13376

Під час свого офіційного візиту до Туреччини президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська взяли участь у церемонії відкриття нового посольства України в Анкарі, повідомляє агентство Anadolu.

"Сьогодні для мене честь прибути до Туреччини на запрошення президента Ердогана. Це важливий, офіційний візит делегації нашої у такі моменти випробувань, і у такі моменти дуже важливо, що у нас є підтримка, дружні зв'язки з Туреччиною, і звісно з президентом Ердоганом", - сказав Зеленський під час церемонії відкриття.

Президент повідомив, що обговорить з Реджепом Тайїпом Ердоганом повернення українців з російського полону, продовольчу безпеку, гарантії безпеки для України.

Пізніше у своєму телеграм-каналі Зеленський розповів, що проєкт нової будівлі посольства було затверджено ще у 2019 році, але його стіни "зводили в міру того, як зростала співпраця між нашими країнами". "Дуже символічно, що нове посольство відображає фактично новий рівень нашого стратегічного партнерства", - відзначив він.

Також президент повідомив, що зустрівся у вівторок в новій будівлі з представниками української громади в Туреччині.

Теги: #туреччина #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:35 26.05.2025
Зеленський 28 травня відвідає з візитом Німеччину – ЗМІ

Зеленський 28 травня відвідає з візитом Німеччину – ЗМІ

12:41 26.05.2025
Зеленський про нічні удари РФ: Тільки відчуття повної безкарності дозволяє РФ завдавати таких ударів та збільшувати масштаб

Зеленський про нічні удари РФ: Тільки відчуття повної безкарності дозволяє РФ завдавати таких ударів та збільшувати масштаб

20:13 25.05.2025
Зеленський анонсував запровадження нових пакетів санкцій проти РФ та її поплічників в найближчий час

Зеленський анонсував запровадження нових пакетів санкцій проти РФ та її поплічників в найближчий час

10:36 25.05.2025
Зеленський про нічну атаку РФ: Кожен такий терористичний російський удар – це достатня причина для нових санкцій

Зеленський про нічну атаку РФ: Кожен такий терористичний російський удар – це достатня причина для нових санкцій

19:56 24.05.2025
Третій етап обміну військовополонених відбудеться в неділю

Третій етап обміну військовополонених відбудеться в неділю

10:54 24.05.2025
Зеленський повідомив про загиблих внаслідок нічної атаки по Україні та закликав посилити санкції проти РФ

Зеленський повідомив про загиблих внаслідок нічної атаки по Україні та закликав посилити санкції проти РФ

18:33 23.05.2025
Зеленський: вже забезпечені 2/3 додаткового фінансування для виробництва артилерії

Зеленський: вже забезпечені 2/3 додаткового фінансування для виробництва артилерії

17:10 23.05.2025
В Україну вдалося повернути з полону РФ 390 українців - Зеленський

В Україну вдалося повернути з полону РФ 390 українців - Зеленський

16:52 23.05.2025
Українська морська піхота бʼється завжди там, де справді найскладніше – Зеленький

Українська морська піхота бʼється завжди там, де справді найскладніше – Зеленький

14:54 23.05.2025
Кілька десятків військовослужбовців і поліцейських заарештовано в Туреччині за звинуваченням у причетності до організації Гюлена

Кілька десятків військовослужбовців і поліцейських заарештовано в Туреччині за звинуваченням у причетності до організації Гюлена

ВАЖЛИВЕ

Омбудсман розповів про складнощі паспортизації вихованців київського центру реабілітації, евакуйованих до Німеччини

Зеленський 28 травня відвідає з візитом Німеччину – ЗМІ

Омбудсман: Можливість притягнення до відповідальності воєнних злочинців РФ залежить від міжнародної підтримки

У працівників ВАКС виявлено обладнання для прослуховування, відкрито справи щодо втручання в правосуддя

Лубінець: Через канал перемовин з омбудсманом РФ можна дізнатися про долю українців на ТОТ і в РФ

ОСТАННЄ

Шмигаль обговорив із місією МВФ подальшу співпрацю і майбутній транш

Парламентська ТСК вивчає ситуацію з арештом НАБУ рахунків виробника тепловізорів Archer – Янченко

Польща хоче створити один із найбільших у ЄС логістичних вузлів для перевалки вантажів в Україну

РФ виключила участь американської сторони в переговорах e Стамбулі в останню хвилину - Сибіга

Омбудсман розповів про складнощі паспортизації вихованців київського центру реабілітації, евакуйованих до Німеччини

Сибіга: хочемо, щоб переговорний процес просувався і зустрічі з РФ відбувалися якнайшвидше

Правління "Надр України" очолив ексчиновник Міндовкілля

У Харкові протягом тижня зафіксовано 7 влучань, ворог вперше використав FPV-дрон з бойовою частиною на базі РПГ – мер

Столиця передала захисникам вже понад 16 тисяч дронів у 2025 році - Кличко

Єврокомісія продовжує роботу над 18-тим пакетом санкцій

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА