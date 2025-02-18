Інтерфакс-Україна
Події
15:05 18.02.2025

США сьогодні говорять речі, які дуже подобаються Путіну, вважає Зеленський

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США сьогодні говорять речі, які дуже подобаються Путіну, вважає Зеленський

Сьогодні США хочуть догодити Володимиру Путіну, щоб швидко досягти успіху, однак припинення вогню – не успіх, вважає президент України Володимир Зеленський.

"Проблема в тому, що США сьогодні говорять речі, які дуже подобаються Путіну. Я думаю, що в цьому вся суть, тому що вони хочуть йому догодити, знаєте для чого? Зустрітися віч-на-віч і швидко досягти успіху. Але те, що вони хочуть, це просто припинення вогню, це не успіх", - сказав Зеленський у інтерв’ю для ARD.

Президент вкотре наголосив, що Україна юридично не відмовиться від своїх територій і не підписуватиме будь-які угоди "просто так, під гучні оплески".

 

Теги: #зеленський #сша

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