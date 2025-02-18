США сьогодні говорять речі, які дуже подобаються Путіну, вважає Зеленський

Сьогодні США хочуть догодити Володимиру Путіну, щоб швидко досягти успіху, однак припинення вогню – не успіх, вважає президент України Володимир Зеленський.

"Проблема в тому, що США сьогодні говорять речі, які дуже подобаються Путіну. Я думаю, що в цьому вся суть, тому що вони хочуть йому догодити, знаєте для чого? Зустрітися віч-на-віч і швидко досягти успіху. Але те, що вони хочуть, це просто припинення вогню, це не успіх", - сказав Зеленський у інтерв’ю для ARD.

Президент вкотре наголосив, що Україна юридично не відмовиться від своїх територій і не підписуватиме будь-які угоди "просто так, під гучні оплески".