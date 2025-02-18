Інтерфакс-Україна
Події
14:19 18.02.2025

У Львівській області арештований адвокат, який ошукав дружин військовослужбовців

3 хв читати

Адвокат зі Львівської області ошукав двох дружин військовослужбовців, одній з яких пообіцяв знайти безвісти зниклого чоловіка, але нічого не робив, а іншій зобов’язувався допомогти із виплатою передбаченої законодавством грошової допомоги у зв'язку із загибеллю чоловіка.

"Адвокат запевнив жінок, що він має достатньо досвіду і зв’язків та може їм допомогти. Користуючись пригніченим станом потерпілих, він виманив у них понад 1 млн грн. Крім цього, підозрюваний мав намір отримати ще один мільйон у якості неіснуючого боргу за послуги, які він не планував надавати", - повідомляє прес-служба спецпрокуратури Західного регіону у вівторок.

Після отримання частини коштів адвоката затримано і повідомлено про підозру за фактом шахрайства в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст.190 Кримінального кодексу України). Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави. Перевіряється його причетність до аналогічних схем.

Як повідомило Державне бюро розслідувань (ДБР), "однією із жертв шахрая стала мешканка Львівщини, в якої під час боїв на Донеччині загинув чоловік; вона з онкозахворюванням залишилась сама з чотирма дітьми". "Адвокат переконав удову, що з отриманням матеріальної допомоги від держави можуть бути труднощі й запропонував за 30% від суми допомоги "домовитися" із потрібними людьми у Києві. Зловмисник чудово розумів, що допомогу жінці все одно призначать і вирішив нажитися на ній", - йдеться у повідомленні на сайті відомства.

Окрім грошей для "людей у Києві", адвокат ще й брав щомісяця за свої послуги 25 тис. гривень. Зустрічався з потерпілою у ресторанах, де її коштом "відпочивав" на кілька тисяч гривень. Він ще й пропонував жінці скласти на нього заповіт, щоб у разі її смерті діти не посварилися через гроші.

Щоб приховати свою протиправну діяльність адвокат наказав потерпілій відкрити рахунок у банку і відправити йому поштою картку з пін-кодом. Потім зловмисник зняв з картки близько 800 тис. гривень. Кошти знімав самостійно або долучав до цього своїх близьких. Після зняття чергової суми його затримали працівники ДБР.

Як повідомляється, жертвою шахрая стала ще одна мешканка Львівської області.

"ЇЇ чоловік безвісти зник під час боїв на Луганщині. Адвокат запевнив, що зможе допомогти їй відшукати зниклого. Він заявив, що має відповідні зв’язки й зможе проводити пошук на тимчасово окупованих територіях України, та навіть у рф. Зловмисник переконував якомога швидше почати пошуки, від яких начебто залежить життя чоловіка. За ці псевдопослуги він видурив у жінки 460 тис. грн, після чого змінив номер телефону", - йдеться у повідомленні.

Наразі працівники ДБР встановлюють інших потерпілих. За даними слідства, шахрай пропонував свої послуги у різних військових частинах.

Вирішується питання про накладення арешту на майно фігуранта – квартиру у центрі Львова та два автомобілі.

Усіх, хто міг стати жертвою афериста, правоохоронці просять повідомити на гарячу лінію ТУ ДБР у м. Львові: 0800 350 356

Теги: #львівська_область #адвокат

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:41 05.05.2025
Перед судом постануть учасники злочинної групи, викриті на розкраданні пального з в/ч на Львівщині - ДБР

Перед судом постануть учасники злочинної групи, викриті на розкраданні пального з в/ч на Львівщині - ДБР

16:53 02.05.2025
Центр Superhumans відкриє центр слуху на базі обласного госпіталю ветеранів війн та репресованих на Львівщині

Центр Superhumans відкриє центр слуху на базі обласного госпіталю ветеранів війн та репресованих на Львівщині

18:21 23.04.2025
Україна вивільнила спектр 700 МГц для 4G/5G в прикордонній зоні Львівської та Волинської областей

Україна вивільнила спектр 700 МГц для 4G/5G в прикордонній зоні Львівської та Волинської областей

13:15 23.04.2025
У Львівській області через пожежу сухостою згоріли 11 дачних будинків

У Львівській області через пожежу сухостою згоріли 11 дачних будинків

17:57 15.04.2025
У Львівській області під час пожежі одна людина загинула, ще одна в реанімації – ДСНС

У Львівській області під час пожежі одна людина загинула, ще одна в реанімації – ДСНС

10:20 14.04.2025
СБУ затримала інструктора Яворівського полігону, який отримав завдання від РФ ліквідувати командирів ЗСУ

СБУ затримала інструктора Яворівського полігону, який отримав завдання від РФ ліквідувати командирів ЗСУ

14:28 10.04.2025
Внаслідок ДТП у Львівській області госпіталізували семеро осіб

Внаслідок ДТП у Львівській області госпіталізували семеро осіб

09:51 10.04.2025
На Львівщині негода залишила без електропостачання пів сотні населених пунктів

На Львівщині негода залишила без електропостачання пів сотні населених пунктів

20:31 07.04.2025
Суд застосував запобіжний захід у вигляді застави на 10 млн грн до адвоката, якого підозрюють у несанкціонованому доступі до ЄДРСР

Суд застосував запобіжний захід у вигляді застави на 10 млн грн до адвоката, якого підозрюють у несанкціонованому доступі до ЄДРСР

12:29 05.04.2025
У Львівській області в ДТП двоє людей загинули і двоє травмовані

У Львівській області в ДТП двоє людей загинули і двоє травмовані

ВАЖЛИВЕ

Омбудсман розповів про складнощі паспортизації вихованців київського центру реабілітації, евакуйованих до Німеччини

Зеленський 28 травня відвідає з візитом Німеччину – ЗМІ

Омбудсман: Можливість притягнення до відповідальності воєнних злочинців РФ залежить від міжнародної підтримки

У працівників ВАКС виявлено обладнання для прослуховування, відкрито справи щодо втручання в правосуддя

Лубінець: Через канал перемовин з омбудсманом РФ можна дізнатися про долю українців на ТОТ і в РФ

ОСТАННЄ

Шмигаль обговорив із місією МВФ подальшу співпрацю і майбутній транш

Парламентська ТСК вивчає ситуацію з арештом НАБУ рахунків виробника тепловізорів Archer – Янченко

Польща хоче створити один із найбільших у ЄС логістичних вузлів для перевалки вантажів в Україну

РФ виключила участь американської сторони в переговорах e Стамбулі в останню хвилину - Сибіга

Омбудсман розповів про складнощі паспортизації вихованців київського центру реабілітації, евакуйованих до Німеччини

Зеленський 28 травня відвідає з візитом Німеччину – ЗМІ

Сибіга: хочемо, щоб переговорний процес просувався і зустрічі з РФ відбувалися якнайшвидше

Правління "Надр України" очолив ексчиновник Міндовкілля

У Харкові протягом тижня зафіксовано 7 влучань, ворог вперше використав FPV-дрон з бойовою частиною на базі РПГ – мер

Столиця передала захисникам вже понад 16 тисяч дронів у 2025 році - Кличко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА