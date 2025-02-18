У Львівській області арештований адвокат, який ошукав дружин військовослужбовців

Адвокат зі Львівської області ошукав двох дружин військовослужбовців, одній з яких пообіцяв знайти безвісти зниклого чоловіка, але нічого не робив, а іншій зобов’язувався допомогти із виплатою передбаченої законодавством грошової допомоги у зв'язку із загибеллю чоловіка.

"Адвокат запевнив жінок, що він має достатньо досвіду і зв’язків та може їм допомогти. Користуючись пригніченим станом потерпілих, він виманив у них понад 1 млн грн. Крім цього, підозрюваний мав намір отримати ще один мільйон у якості неіснуючого боргу за послуги, які він не планував надавати", - повідомляє прес-служба спецпрокуратури Західного регіону у вівторок.

Після отримання частини коштів адвоката затримано і повідомлено про підозру за фактом шахрайства в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст.190 Кримінального кодексу України). Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави. Перевіряється його причетність до аналогічних схем.

Як повідомило Державне бюро розслідувань (ДБР), "однією із жертв шахрая стала мешканка Львівщини, в якої під час боїв на Донеччині загинув чоловік; вона з онкозахворюванням залишилась сама з чотирма дітьми". "Адвокат переконав удову, що з отриманням матеріальної допомоги від держави можуть бути труднощі й запропонував за 30% від суми допомоги "домовитися" із потрібними людьми у Києві. Зловмисник чудово розумів, що допомогу жінці все одно призначать і вирішив нажитися на ній", - йдеться у повідомленні на сайті відомства.

Окрім грошей для "людей у Києві", адвокат ще й брав щомісяця за свої послуги 25 тис. гривень. Зустрічався з потерпілою у ресторанах, де її коштом "відпочивав" на кілька тисяч гривень. Він ще й пропонував жінці скласти на нього заповіт, щоб у разі її смерті діти не посварилися через гроші.

Щоб приховати свою протиправну діяльність адвокат наказав потерпілій відкрити рахунок у банку і відправити йому поштою картку з пін-кодом. Потім зловмисник зняв з картки близько 800 тис. гривень. Кошти знімав самостійно або долучав до цього своїх близьких. Після зняття чергової суми його затримали працівники ДБР.

Як повідомляється, жертвою шахрая стала ще одна мешканка Львівської області.

"ЇЇ чоловік безвісти зник під час боїв на Луганщині. Адвокат запевнив, що зможе допомогти їй відшукати зниклого. Він заявив, що має відповідні зв’язки й зможе проводити пошук на тимчасово окупованих територіях України, та навіть у рф. Зловмисник переконував якомога швидше почати пошуки, від яких начебто залежить життя чоловіка. За ці псевдопослуги він видурив у жінки 460 тис. грн, після чого змінив номер телефону", - йдеться у повідомленні.

Наразі працівники ДБР встановлюють інших потерпілих. За даними слідства, шахрай пропонував свої послуги у різних військових частинах.

Вирішується питання про накладення арешту на майно фігуранта – квартиру у центрі Львова та два автомобілі.

Усіх, хто міг стати жертвою афериста, правоохоронці просять повідомити на гарячу лінію ТУ ДБР у м. Львові: 0800 350 356