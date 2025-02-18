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У Куп’янській громаді залишається близько 1,6 тисячі мешканців, у тому числі 120 - на лівому березі Оскола, повідомив начальник Харківської ОВА.

"На правом березі ще залишається 1,5 тисячі людей, які підлягають евакуації. На лівому березі Осколу відповідно 120 людей", - сказав Синєгубов в ефірі "Єдиних новин".

За його словами, постійні ворожі обстріли унеможливлюють там надання соціальних, комунальних і інших послуг - росіяни б'ють по "швидких", по ремонтних бригадах, а також по евакуаційним і поліцейських машинах.