Інтерфакс-Україна
Події
11:27 18.02.2025

ЄС готує пакет військової допомоги Україні на EUR700 млрд – ЗМІ

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ЄС готує пакет військової допомоги Україні на EUR700 млрд – ЗМІ
Фото: https://www.facebook.com/abaerbock

Європейський союз готує наймасштабніший пакет допомоги для закупівлі військової техніки для України.

"Ми запустимо великий пакет, якого ніколи раніше не бачили в такому вимірі", — сказала міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок в інтерв’ю Bloomberg в кулуарах Мюнхенської безпекової конференції.

"Подібно до євро чи коронакризи, зараз існує фінансовий пакет для безпеки в Європі. Це станеться найближчим часом", - додала вона.

Berliner Zeitung з посиланням на Бербок повідомляє, що мова може йти про EUR700 млрд.

Згідно повідомлення, ЄС хотів тримати збройовий проект у таємниці до завершення запланованих виборів, зокрема, у Німеччині, але Бербок розкрила цю інформацію після того, як урядовці з США заявили про свої вимоги до європейських чиновників.

"Європейські урядовці працюють над новим великим пакетом для збільшення оборонних витрат і підтримки Києва, оскільки президент Дональд Трамп наполягає на швидкому завершенні війни в Україні… Плани витрат не будуть оголошені до завершення виборів у Німеччині 23 лютого, щоб уникнути суперечок напередодні голосування, за словами урядовців, поінформованих про ці плани", - йдеться в повідомленні.

Бербок пообіцяла інвестувати більше грошей в озброєння і військову техніку, а також відзначила, що мир в Україну прийде лише через силу. "Це вимагає жорстких і довгострокових гарантій безпеки для України, сильного НАТО і прогресу в переговорах про вступ України до Європейського Союзу. Як європейці, як німці, ми твердо стоїмо на боці України - з військовою, гуманітарною та фінансовою підтримкою… Як європейці, ми нестимемо більшу відповідальність за власну безпеку", - сказала вона.

"Нам потрібні нові інвестиції, співмірні з історичною віхою, перед якою ми стоїмо. Не більше, але й не менше", - додала Бербок.

 

 

 

Теги: #бербок #військова_допомога #єс

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