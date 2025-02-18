СБУ та ДБР затримали на Київщині співробітника виправної колонії, який "зливав" ворогу дані про ексзасуджених, що воюють за Україну

Служба безпеки України спільно з Державним бюро розслідувань (ДБР) та за сприяння керівництва Міністерства юстиції затримала на Київщині російського агента - керівника відділення соціально-виховної і психологічної роботи однієї з виправних колоній столичного регіону.

В повідомленні СБУ в Телеграм-каналі у вівторок зазначається, що фігурант передавав окупантам інформацію про колишніх ув’язнених, які наразі воюють у лавах штурмових підрозділів Сил оборони на передовій.

"Найбільше ворога цікавили персональні дані про осіб, що були засуджені, дати їх звільнення від покарання, а також назви військових частин, де вони виконують бойові завдання", - йдеться в повідомленні.

За інформацією української спецслужби, ворог планував використати цю інформацію для встановлення локацій Сил оборони та спроб вербування українських воїнів.

"Щоб отримати розвіддані, агент використовував свій доступ до службової документації, яка стосувалася особистих відомостей про колишніх увʼязнених, їхніх характеристик та подальшого розподілу на фронт", - наголошують у відомстві.

Правоохоронці задокументували підривну діяльність фігуранта і затримали його "на гарячому", коли він намагався відправити агентурний звіт до ФСБ РФ. Одночасно були проведені заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

Під час обшуків у затриманого вилучено 5 мобільних телефонів та змінні сім-карти, які він використовував для конспіративного зв’язку зі своїм російським куратором.

За даними слідства, в обмін на співпрацю окупанти обіцяли своєму агенту "евакуацію" до тимчасово окупованого Луганська, звідки він приїхав на Київщину у 2014 році.

На підставі зібраних доказів йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській області спільно з ДБР за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.